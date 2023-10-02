Гособвинение попросило 17 лет колонии и 250 млн рублей штрафа Олегу Кручинину Политика

Гособвинитель в Нижегородской области попросил назначить 17 лет колонии строгого режима и многомиллионный штраф экс-советнику руководителя Росприроднадзора России, и. о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям, Олегу Кручинину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Нижегородской области.

"По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет со штрафом в размере 250 млн рублей... Предложенное основное наказание Кручинину отбывать в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в надзорном органе.

Также Кручинину могут запретить занимать должности в государственных органах на 15 лет и лишить его классного чина - государственный советник РФ второго класса.

Напомним, Олег Кручинин был задержан в ноябре 2021 года и заключен под стражу в декабре того же года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно информации, обвиняемый в период с февраля 2017 по ноябрь 2021 года получат взятки от представителей коммерческих организаций, занимающихся вывозом опасных отходов.

Кроме того, Олег Кручинин получал деньги от руководителя поднадзорного учреждения за покровительство и попустительство по службе, а также за неприменение мер ответственности за выявленные нарушения.

В августе 2023 года поступило исковое заявление от прокуратуры Нижегородской области о конфискации имущества обвиняемого: прокурорская проверка выявила наличие у него дорогостоящего имущества, которое не соответствует его доходам.

Было установлено, что в период с ноября 2012 по июнь 2021 года Олег Кручинин, занимая должности федеральной государственной службы, приобретал транспортные средства и объекты недвижимости, а правоустанавливающие документы на приобретаемое дорогостоящее имущество оформлялись на близких родственников. Общая стоимость укрытого имущества составила более 35,2 млн рублей.

Напомним, уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" также возбуждено в отношении начальника ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по ПФО" Андрея Чернышова. По этому же правонарушению обвиняется и адвокат Нижегородской коллегии адвокатов.