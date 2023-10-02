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Бизнес

Нижегородские компании приглашают на День поставщика "Строительство и ЖКХ"

10 октября 2023 11:24  [80] Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают к участию в Дне поставщика по направлению "Строительство и ЖКХ", организованном областным центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта МСП.

Как сообщили в региональном Минпрома, мероприятие состоится 24 октября в 11:00 в технопарке "Анкудиновка".

И.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил, что специалисты центра "Мой бизнес" проанализировали закупочную деятельность ведущих строительных предприятий и сформировали перечень товаров, которые сегодня им необходимы.

Так, региональные компании заинтересованы в нескольких видах услуг: подрядные работы по ремонту и установке водоотведения, строительству домов, прокладке электрических систем, а также готовы закупать строительные материалы и инструменты.

В качестве заказчиков на мероприятии будут представлены АО "Теплоэнерго", АО "Нижегородский водоканал", Группа "Россети", НКО "Нижегородский фонд ремонта МКД", ООО "Евросибэнерго-распределенная генерация" - филиал "Нижегородский", ООО "Борский силикатный завод".

На Дне поставщика организации будут иметь возможность обсудить варианты будущего сотрудничества.

Кроме того, ва ходе мероприятия представители Минпрома Нижегородской области расскажут об актуальных мерах поддержки в рамках нацпроекта "«Малое и среднее предпринимательство".

Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и ИП, работающие на территории Нижегородской области более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг. Необходимо заполнить анкету на портале "Мой бизнес52" или подать заявку в центре "Мой бизнес".

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "МСП". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
ЖКХ Предприниматели Строительство
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