Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 октября 2023 16:42  [83] Новое световое оборудование установят в Нижегородском театре оперы и балета
11 октября 2023 15:37  [122] "Трудные подростки": Wink.ru и more.tv сообщают о завершении съемок финального сезона сериала
11 октября 2023 13:55  [195] Межнациональный семейный фестиваль "Дружный Нижний" пройдёт 28 октября
09 октября 2023 16:42  [367] "А ты такой холодный": премьера комедийного сериала "Отмороженные" состоится 2 ноября
09 октября 2023 12:55  [359] Детскую школу искусств отремонтировали в Шаранге по нацпроекту
08 октября 2023 10:54  [519] Нижегородцы приглашаются на конкурс "Креативные индустрии: журналистский взгляд"
06 октября 2023 15:02  [408] Кино без границ: октябрьские премьеры в Wink — от турецких сериалов до корейского экшена
06 октября 2023 12:04  [682] Запись концерта-открытия сезона в Нижегородской филармонии доступна для просмотра на портале "Культура.рф"
04 октября 2023 13:13  [667] Масштабный музыкальный фестиваль планируется провести в Нижегородской области
04 октября 2023 11:08  [460] Нижегородские театры стали лауреатами международного конкурса "Весь мир - театр"
Культура и отдых

Новое световое оборудование установят в Нижегородском театре оперы и балета

11 октября 2023 16:42  [83] Культура и отдых

В Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина прибыло новое световое оборудование, закупленное в рамках нацпроекта "Культура".

Как рассказали в областном Минкульте, в техническом арсенале театра появились современные сценические источники света - светодиодные светильники как панорамной заливки, так и белого света с противобликовой шторкой, а ещё светодиодные прожекторы, поворотные головы и консоль управления световыми приборами.

На закупку оборудования театр получил 14,5 млн рублей, из них 13,9 млн рублей – из федерального бюджета.

Директор театра Татьяна Маврина подчеркнула, что когда дело касается спектакля - мелочей не бывает: каждая деталь, каждая сцена может обрести совершенно иное настроение и значение в зависимости от освещения.

Команда осветителей уже начала работу с новой техникой, и уже с самого первого спектакля сезона будут использованы новые приборы.

В Минкульте напомнили, что от Нижегородской области на 2023 год было одобрено три заявки на приобретение оборудования для театров. Так, ранее новое техническое оснащение уже появилось в драмтеатре, а также в ближайшее время будет установлено в театре "Преображение".

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
культура Нацпроект Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph