Новое световое оборудование установят в Нижегородском театре оперы и балета Культура и отдых

В Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина прибыло новое световое оборудование, закупленное в рамках нацпроекта "Культура".

Как рассказали в областном Минкульте, в техническом арсенале театра появились современные сценические источники света - светодиодные светильники как панорамной заливки, так и белого света с противобликовой шторкой, а ещё светодиодные прожекторы, поворотные головы и консоль управления световыми приборами.

На закупку оборудования театр получил 14,5 млн рублей, из них 13,9 млн рублей – из федерального бюджета.

Директор театра Татьяна Маврина подчеркнула, что когда дело касается спектакля - мелочей не бывает: каждая деталь, каждая сцена может обрести совершенно иное настроение и значение в зависимости от освещения.

Команда осветителей уже начала работу с новой техникой, и уже с самого первого спектакля сезона будут использованы новые приборы.

В Минкульте напомнили, что от Нижегородской области на 2023 год было одобрено три заявки на приобретение оборудования для театров. Так, ранее новое техническое оснащение уже появилось в драмтеатре, а также в ближайшее время будет установлено в театре "Преображение".