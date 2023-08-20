Новое оборудование закупили для театра "Преображение" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое оборудование закупили для театра "Преображение" в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на закупку восьми источников света и блока управления освещением, шести подвесных конденсаторных микрофонов и двухканальной радиосистемы из федерального бюджета было выделено 759 тысяч рублей.

Директор театра "Преображение" отметил, что новое оборудование позволило улучшить качество звука и светового оформления спектаклей.

"К примеру, устаревшие ламповые прожекторы были заменены на современные светодиодные, каждый из которых по функционалу совмещает возможности нескольких прожекторов старого образца", - сказал он.

Ранее сообщалось, что собственная площадка появилась у нижегородского творческого объединения "Нетеатр".

Также напомним, что новое световое оборудование установили в театре драмы в Нижнем Новгороде.