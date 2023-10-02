Нижегородцы могут отплатить налоги в почтовых отделениях Общество

ФНС начала рассылку налоговых уведомлений нижегородцам. Напомним, физические лица должны до 1 декабря текущего года заплатить земельный, транспортный и имущественный налог за 2022 год.

При этом приоритетный способ уведомлений − личный кабинет на сайте налогоплательщика. Если человек не зарегистрирован в этом сервисе, он получит письмо обычной почтой. "Почта России" уже начала доставлять письма с налоговыми уведомлениями.

Как сообщает пресс-служба УФПС Нижегородской области, оплатить налоги жители региона могут непосредственно в почтовых отделениях. Для этого необходимо предъявить квитанцию оператору. Если квитанции с собой нет, сотрудник поможет узнать сумму налога по номеру ИНН.

После оплаты наличными клиенту выдадут чек, а деньги поступят на счёт налоговой службы в режиме реального времени.

Кроме того, оплачивать налоги можно и на дому с помощью мобильного почтово-кассового терминала почтальона.

В прошлом году в отделениях почтовой связи Нижегородской области было принято более 125 тысяч налоговых платежей.

Напомним, в июле вступил в силу закон, позволяющий получать налоговые уведомления на Госуслугах. Новый сервис уже появился на портале, но автоматически он не подключается. Пользователь должен дать согласие на получение налоговых уведомлений и требований, используя бесплатную усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП).

Без подключения нового сервиса на Госуслугах отображается только напоминание об уже имеющейся задолженности, на которую начисляются пени.