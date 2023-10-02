Детскую поликлинику планируют построить в Кстове

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство детской поликлиники в городе Кстово Нижегородской области выдано ГАУ "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".
По данным ФАУ "Главгосэкспертиза России", поликлиника будет рассчитана на посещение 500 пациентов в день.
Проект здания предполагает переменную этажность, с отдельными выступающими элементами фасада, в белых, серых и бежевых тонах.
Новая поликлиника войдет в состав Кстовской ЦРБ. Медучреждение спроектируют и построят с учетом удобного передвижения маломобильных групп населения. Рядом с поликлиникой также появится благоустроенный сквер.
Застройщиком выступает ГКУ Нижегородской области "Нижегородстройзаказчик". Проектировщик – ООО Научно-производственное предприятие "АРХИТЕКТОНИКА", ООО "Технологии безопасности".
Как сообщалось ранее, поликлиника Первомайской ЦРБ открылась после модернизации по нацпроекту.
Более 30 объектов здравоохранения достроят в Нижегородской области до конца года.
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