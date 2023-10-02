Генпрокуратура проверит законность комиссий в Wildberries для владельцев Mastercard и Visa Общество

Генпрокуратура займётся проверкой на законность решения маркетплейса Wildberries ввести комиссии за оплату товаров с использованием карт международных платёжных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление надзорного ведомства.

Напомним, маркетплейс ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки для тех случаев, когда пользователь осуществил оплату с международных карт Visa и Mastercard. Условия договора о комиссии начали действовать с 9 октября.

"Осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении [...] комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard», — указали в Генпрокуратуре, уточнив, что в проверке примут участие Роспотребнадзор и Банк России.

Согласно информации, ведомство также займётся вопросом взимания платы за возврат приобретённых товаров.