Wildberries ввёл комиссию за оплату картами Visa и Mastercard Общество

Популярный маркетплейс Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки для тех случаев, когда пользователь осуществил оплату с международных карт Visa и Mastercard. Об этом сообщил телеканал "360".

"При выборе способа оплаты платёжными картами международных платежных систем Visa и Mastercard [...] будет взиматься вознаграждение банка в размере 3%", — цитирует издание информационное сообщение торговой площадки.

Согласно информации, условия договора о комиссии начали действовать с 9 октября.

При оплате покупок картами платёжных систем МИР, SberPay, "Элкарт", "Белкарт", Uzcard, UnionPay, Humo и СБП комиссия не взимается.

Ранее сообщалось, что Wildberries введёт функцию защиты от случайных заказов. Она появится в приложении в течение месяца.