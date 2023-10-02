Wildberries ввёл комиссию за оплату картами Visa и Mastercard

Популярный маркетплейс Wildberries ввёл комиссию в размере 3% от стоимости покупки для тех случаев, когда пользователь осуществил оплату с международных карт Visa и Mastercard. Об этом сообщил телеканал "360".
"При выборе способа оплаты платёжными картами международных платежных систем Visa и Mastercard [...] будет взиматься вознаграждение банка в размере 3%", — цитирует издание информационное сообщение торговой площадки.
Согласно информации, условия договора о комиссии начали действовать с 9 октября.При оплате покупок картами платёжных систем МИР, SberPay, "Элкарт", "Белкарт", Uzcard, UnionPay, Humo и СБП комиссия не взимается.
Ранее сообщалось, что Wildberries введёт функцию защиты от случайных заказов. Она появится в приложении в течение месяца.
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