Нижегородской лодочной станции "Турист" предложили участок в Борском районе. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
Согласно информации, площадь предложенного участка составляет почти 20 га земли. Участок расположен на левом берегу реки Волга с видом на Нижний Новгород.
Как отмечают в Минимущества региона, в настоящее время постройки лодочной станции "Турист", находящиеся в конце Гребного канала, являются незаконными. В суд направлен иск об освобождении данного земельного участка.
По словам министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, в районе набережной Гребного канала предполагается комплексное развитие территории. При этом земельный участок, где в настоящее время расположена лодочная станция "Турист", входит в зону КРТ.
Ранее сообщалось, что продолжается судебное разбирательство между членами лодочной станции "Турист" и министерством имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
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