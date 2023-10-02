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Общество

Мемориальную доску Андрею Гапонову-Грехову установили на здании ИПФ РАН

13 октября 2023 12:14  [1] Общество

В Нижнем Новгороде на здании ИПФ РАН 12 октября открыли мемориальную доску основателю и первому директору Института прикладной физики Академии наук СССР, крупнейшему российскому учёному и организатору отечественной науки в области радиофизики, микроволновой электроники, гидрофизики и нелинейной динамики Андрею Викторовичу Гапонову-Грехову.

Напомним, решение об увековечении памяти Почётного гражданина города Нижнего Новгорода, героя социалистического труда, академика Андрея Викторовича Гапонова-Грехова было принято Гордумой в апреле 2023 года. Авторами мемориальной доски стали скульптор Сергей Мальков и архитектор Галина Криваткина.

В памятном митинге приняли участие председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, академики Александр Литвак и Александр Сергеев, и.о. министра промышленности региона Максим Черкасов, президент ННГУ им. Лобачевского Роман Стронгин, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, а также представители нижегородских промышленных предприятий и научного сообщества, родные и близкие Андрея Гапонова-Грехова.

Александр Литвак отметил: "Это был многообразно одаренный, замечательный человек, олицетворяющий целую эпоху в нашей науке и нашем обществе, который внёс определяющий вклад в такие области современной физики, как радиофизика, физика плазмы, физическая электроника и лазерная физика, гидрофизика и гидроакустика. Результаты его научных исследований удостоены многочисленных государственных наград и научных премий. Но сам Андрей Викторович считал своим самым крупным научным достижением создание Института прикладной физики".

В настоящее время ИПФ РАН является одним из лидеров отечественной науки: это крупный научный центр, в котором работают более 1600 человек, в том числе 130 докторов наук и более 320 кандидатов наук, 6 академиков и 10 членов-корреспондентов РАН - это больше, чем в любом из физических институтов страны.

Присутствующие на мероприятие напомнили, что научные разработки школы Гапонова-Грехова находят всё новые варианты воплощения в исследованиях мирового уровня.

Спикер Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев подчеркнул, что Андрея Викторовича Гапонова-Грехова можно смело отнести к лучшим умам столетия, и он был по праву удостоен звания Почётного гражданина Нижнего Новгорода.

"Город бесконечно благодарен Андрею Викторовичу за его неоценимый вклад в науку и создание ведущего физического института страны, в котором было воспитано не одно поколение преданных науке людей. Многие его научные разработки послужили делу укрепления обороноспособности страны. Андрей Гапонов-Грехов навсегда останется в нашей памяти как пример верности своему делу!", – прокомментировал Олег Лавричев.

Напомним, Андрей Гапонов-Грехов скончался 2 июня 2022 года, несколько дней не дожив до своего 96-летия. В августе 2023 года на Бугровском кладбище Нижнего Новгорода был открыт памятник выдающемуся академику.

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Теги:
Гордума Память РАН
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