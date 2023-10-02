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Общество

Концерт для ветеранов АПЗ состоялся в Международный день пожилых людей

13 октября 2023 15:28  [114] Общество
Фото: Александр Барыкин

Фото: Александр Барыкин

Концерт для ветеранов Арзамасского приборостроительного завода прошел в ДК "Ритм" в Международный день пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

С приветственным словом к собравшимся обратился гендиректор АПЗ Андрей Капустин.

Он отметил, что именно ветераны предприятия в свое время заложили тот фундамент, благодаря которому завод успешно работает и развивается, несмотря на сложное время и экономические санкции.

"Мы строим новые корпуса, приобретаем оборудование, динамично осваиваем новые изделия и в разы увеличиваем выпуск серийной продукции. Несмотря на непростые внешние условия, мы успешно справляемся с поставленными задачами", - подчеркнул Андрей Капустин.

Также в этот вечер добрые и трогательные пожелания в адрес собравшихся прозвучали от председателя Совета ветеранов АПЗ Татьяны Сухаревой и председателя городской ветеранской организации Евгения Березина.

На сцене ДК "Ритм" выступили заводской хор ветеранов "Легенда" и народный самодеятельный ансамбль "Водоватовские ребята". 

Ранее сообщалось, что турбинный счетчик газа АПЗ вошел в "100 лучших товаров России" за 2022 год.

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Теги:
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