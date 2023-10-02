Маршруты ряда автобусов временно изменятся из-за перекрытия съезда с проспекта Ленина в Нижнем Новгороде.
Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения будут действовать на съезде с 6.00 16 октября до 23.59 5 ноября, в районе дома №11 на Комсомольское шоссе.
В связи с перекрытием дороги будут изменены автобусные маршруты А-56, Т-59, Т-76.
Так, движение организуют в направлении проспекта Ленина – по "клеверной" транспортной развязке Комсомольского шоссе и проспекта Ленина; в направлении Комсомольского шоссе – без изменений.
На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд для автомобилей будет организован по прилегающим улицам.
Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что несколько участков дорог перекроют в Сормове для ремонта трамвайных путей.
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