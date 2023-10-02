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Общество

Маршруты ряда автобусов временно изменятся из-за перекрытия съезда с проспекта Ленина

13 октября 2023 16:49  [43] Общество

Маршруты ряда автобусов временно изменятся из-за перекрытия съезда с проспекта Ленина в Нижнем Новгороде.

Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения будут действовать на съезде с 6.00 16 октября до 23.59 5 ноября, в районе дома №11 на Комсомольское шоссе.

В связи с перекрытием дороги будут изменены автобусные маршруты А-56, Т-59, Т-76.

Так, движение организуют в направлении проспекта Ленина – по "клеверной" транспортной развязке Комсомольского шоссе и проспекта Ленина; в направлении Комсомольского шоссе – без изменений.

На подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд для автомобилей будет организован по прилегающим улицам.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что несколько участков дорог перекроют в Сормове для ремонта трамвайных путей.

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Теги:
Транспорт
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