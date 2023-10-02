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Общество

Участки Московского шоссе и улицы Ларина начнут ремонтировать в предстоящие выходные

13 октября 2023 18:40  [114] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Участки Московского шоссе и улицы Ларина начнут ремонтировать в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде.

По данным МКУ "ГУММИД", речь идет об участке протяженностью 6,5 км от к/т "Москва" в сторону агрокомбината Горьковский на выезд из города и участке в 2 км от ул. Ларина, 30 до границы с Кстовским районом.

Как добавили в ведомстве, работы планируется осуществлять в круглосуточном режиме на обоих объектах. Средства на ремонт данных дорог были дополнительно выделены из межбюджетных трансфертов.

Основной объем работ планируется выполнить до конца года, а полное завершение ремонта запланировано на 2024 год.

Нижегородских водителей предупреждают об ограничении движения на данных участках, просят с пониманием относиться к выполняемым работам, а также заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что темпы ремонта дорог в Нижегородской области на 12,3% выше среднероссийских.

Также сообщалось, что более 7 млрд рублей из бюджета Нижнего Новгорода направят на дорожное хозяйство.

 
 

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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