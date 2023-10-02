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Общество

Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции "Бумбатл"

15 октября 2023 13:30  [101] Общество

Жители Нижегородской области в четвертый раз могут поддержать всероссийскую акцию по сбору макулатуры "Бумбатл". В этом году масштабный экологический проект реализуется до 15 ноября. Организаторами акции выступают АНО "Национальные приоритеты" совместно с движением "Экосистема" в поддержку национального проекта "Экология".

Цель акции – вовлечь молодое поколение России в культуру осознанного потребления, в том числе через раздельный сбор отходов. Помимо сбора макулатуры, организаторы запланировали проведение в школах и вузах экоуроков и лекций по теме раздельного сбора отходов и переработки, экскурсии на заводы по переработке макулатуры, а также в "зеленые" офисы компаний.

"Наш регион традиционно поддерживает всероссийский сбор макулатуры. В прошлом году у нас были впечатляющие результаты – удалось собрать и сдать на переработку 55,5 тонны макулатуры. Это значит, что общими усилиями нижегородцы спасли от вырубки почти тысячу деревьев. Уверен, что в этом сезоне акции мы позиций не сдадим. И это будет еще одним вкладом нижегородцев в сохранение экологии всей страны", - отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

По информации организаторов, в этом году участникам предлагается снять и опубликовать в соцсетях "бумажный" креатив - топ-100 творческих участников получат приятные подарки, а топ-20 из них станут обладателями главного секретного приза.

По итогам акции будут определены победители среди детских садов, школ, ссузов, вузов и коллективов компаний по количеству собранной макулатуры. Особенностью акции является возможность для ее участников обменять собранную макулатуру весом более 16 кг на билет в региональное учреждение культуры (театр, музей, концертный зал).

В акции предусмотрен командный и личный зачет. Для участия необходимо завести личный кабинет на сайте акции: http://бумбатл.рф/. В организациях необходимо определить дату или период сбора макулатуры, разместить постеры об акции. По итогам сбора в личном кабинете участникам необходимо выложить фотографию собранной макулатуры и фото чека/акта/квитанции, подтверждающей факт сдачи и вес.

Сдавать собранную макулатуру можно как в привычные организации, так и в следующие пункты:

- экопункты "Исток" (адреса – на сайте компании);

- фандоматы по приему вторсырья "Экопоинт" в Нижнем Новгороде по адресам: проспект Гагарина, 23/5; ул. Энгельса, 28; ул. Красных Зорь, 13; ул. Народная, 56; ул. Тимирязева, 3,к.2; ул. Республиканская, 43, к.2; ул. Печерский съезд, 24А; парк "Швейцария", ул. Медицинская; ул. Верхнепечерская, 7, к.3; Казанское шоссе, 23; ул. Лысогорская, 89, к.1.

Как и в предыдущие сезоны, организаторы запустили челлендж. Участникам предлагается выложить креативный пост с фото или видео в социальных сетях в Вконтакте или Одноклассниках с указанием хештегов #бумбатл, #экосистема, #нацпроектэкология. Участники, которые попадут в сотню лучших, получат приз или поборются за место в топ-20, которое определит жюри.

Акция "Бумбатл" проходит в поддержку национального проекта "Экология" при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минспорта России. Партнеры акции – ППК "Российский экологический оператор" и РДДМ "Движение первых".

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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Теги:
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