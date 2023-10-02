Новый пункт набора добровольцев на военную службу откроется в Нижнем Новгороде с 16 октября Общество

Новый пункт набора добровольцев на военную службу по контракту откроется в Нижнем Новгороде с 16 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Новый единый пункт расположится по адресу Нижний Новгорода, ул. Александра Люкина, 2.

Подробности про службу по контракту можно узнать на сайте, а также по телефону 8−909−292−77−33.

Ранее сообщалось, что пасынки и падчерицы участников СВО смогут питаться бесплатно в школах и садиках.