Депутаты Гордумы обсудили результаты программы "Развитие МСП в Нижнем Новгороде" Бизнес

В Гордуме Нижнего Новгорода 16 октября прошло заседание постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству, в хоже которого депутаты обсудили итоги реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на 2023—2028 годы" за истекшие 9 месяцев.

Согласно информации, общее финансирование программы на текущий год составило 43,07 млн рублей. Из них 23,75 млн рублей направлено на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 17,8 млн рублей в виде субсидии выделено "Центру поддержки предпринимательства Нижнего Новгорода"; ещё 1,52 млн потрачено на популяризацию предпринимательской деятельности.

Замдиректора департамента развития предпринимательства и инвестиций Вадим Власов рассказал, что в 14,25 млн рублей в виде субсидий предоставлено субъектам МСП на возмещение затрат; 9,5 млн – субсидии в виде грантов для начинающих предпринимателей, применяющих налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Получатели субсидий будут определены в ходе конкурсного отбора, который запланирован на 19 октября.

Департамент оказал консультационную поддержку 3384 субъектам предпринимательства. В рамках развития нестационарной торговли проведено 25 аукционов и обследован 1221 нестационарный объект.

В рамках развития выставочно-ярмарочной деятельности проведено 5 выставок-ярмарок выходного дня, которые посетили более 2,5 тысячи человек. Кроме того, сейчас работают 9 регулярных ярмарок, в рамках которых предпринимателям выделено 1230 торговых мест.

Ранее сообщалось, что более 123 тысяч субъектов МСП насчитывается в Нижегородской области: из них 49 913 юридических лиц и 73 531 индивидуальных предпринимателей.

Также напомним, что меры поддержки пяти министерств будут доступны нижегородскому бизнесу онлайн.