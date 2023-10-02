Троллейбусы в Автозаводском районе временно изменили маршрут движения из-за дождя Общество

Движение ряда троллейбусных маршрутов в Автозаводском районе временно изменено из-за сильного дождя. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Согласно информации, в связи со скоплением дождевой воды на проспекте Октября троллейбусы маршрута № 4 временно следуют по измененному маршруту: улица Минеева – станция метро Пролетарская – улица Минеева.

Кроме того, троллейбусы маршрута №11 временно переведены на маршрут №4, а троллейбусы маршрута №14 временно переведены на маршрут №12.

В настоящее время коммунальные службы ведут работы по откачке воды. О возобновлении движения по утвержденным маршрутам будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что обильные осадки и ветер придут в Нижегородскую область во вторник 17 октября.