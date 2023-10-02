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Общество

Порядок трудоустройства иностранных граждан на предприятия региона обсудили в КУПНО

17 октября 2023 09:58  [103] Общество
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Порядок трудоустройства иностранных граждан на предприятия региона обсудили в ходе экспертной сессии, которая состоялась на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО).

В мероприятии приняли участие нижегородские работодатели, представители органов власти, а также руководители нижегородских и иностранных кадровых агентств.

Министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева, выступая на сессии, подчеркнула, что процесс трудовой иммиграции должен сопровождаться четким государственным регулированием.  

Руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин обратил внимание на необходимость формирования базы знаний в сфере регулирования процесса трудовой миграции.

Кроме того, было высказано предложение о проведении обучающих мероприятий для работодателей о правилах и условиях трудоустройства иностранцев.

В настоящее время помощь в трудоустройстве иностранных граждан на предприятия региона оказывает "Областное кадровое агентство".  В ходе сессии были представлены разработанные агентством бизнес-схемы с пошаговыми инструкциями по оформлению на работу трудовых мигрантов в зависимости от страны, из которой они прибыли, статуса пребывания в России, уровня квалификации.

Ранее сообщалось, что четыре образовательно-производственных кластера появятся в Нижегородской области в 2024 году.

 

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Теги:
Занятость и безработица Трудоустройство экономика
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