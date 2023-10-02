Коммунальная техника откачивает воду в районах Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Коммунальная техника откачивает воду в районах Нижнего Новгорода с самого утра 17 октября, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Подрядные организации, обслуживающие дороги, проводят откачку воды на подтопленных участках.

Кроме того, организована работа по прочистке ливневых колодцев.

"По данным погодных сервисов, дождь продолжится весь день, и выпадет до половины месячной нормы. В соответствии с поручением мэра, еще со вчерашнего вечера техника и рабочие подрядных организаций были переведены в режим готовности. На данный момент откачка происходит во всех районах города, рабочие убирают засоры, прочищают засорившиеся за ночь ливневки", - отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников.

Ранее глава города Юрий Шалабаев заявил о подготовке городских служб к серьезному дождю.

Напомним, что троллейбусы в Автозаводском районе временно изменили маршрут движения из-за дождя.

Ранее сообщалось, что обильные осадки и ветер придут в Нижегородскую область во вторник 17 октября.