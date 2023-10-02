Движение троллейбуса №15 приостановлено из-за обрыва проводов Общество

Движение троллейбуса №15 в Нижнем Новгороде временно приостановлено.

Как рассказали в "Нижегородэлектротрансе", это связано с падением дерева на контактные провода на разворотном кольце по улице Чаадаева.

В настоящее время там уже ведутся восстановительные работы.

Кроме того, по информации нижегородского "Центра развития транспортных систем", движение троллейбусов маршрутов №№ 4, 11, 12 возобновлено по утвержденным схемам.

Ранее сообщалось, что нижегородские коммунальщики работают на дорогах по летней и зимней программам.

По прогнозу дождь со снегом продолжатся весь день, и выпадет до половины месячной нормы.