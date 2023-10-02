Движение троллейбуса №15 приостановлено из-за обрыва проводов

Движение троллейбуса №15 в Нижнем Новгороде временно приостановлено.
Как рассказали в "Нижегородэлектротрансе", это связано с падением дерева на контактные провода на разворотном кольце по улице Чаадаева.
В настоящее время там уже ведутся восстановительные работы.
Кроме того, по информации нижегородского "Центра развития транспортных систем", движение троллейбусов маршрутов №№ 4, 11, 12 возобновлено по утвержденным схемам.
Ранее сообщалось, что нижегородские коммунальщики работают на дорогах по летней и зимней программам.
По прогнозу дождь со снегом продолжатся весь день, и выпадет до половины месячной нормы.
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