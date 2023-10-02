Нижегородские коммунальщики работают на дорогах по летней и зимней программам Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде бушует непогода: улицы заваливает мокрым снегом, ситуацию усугубляет штормовой ветер.

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, в настоящее время дорожники и коммунальщики работают одновременно и по летней, и по зимней программе.

В частности, вместе с откачкой воды началась обработка дорог противогололёдными материалами. Особое внимание уделяется мостам, спускам и подъёмам.

"Снег, который идёт сейчас, вряд ли "ляжет", температура ещё плюсовая. Поэтому пока – все силы на откачку воды и просыпку дорог. На уборку снега техника уже будет выезжать, когда образуется устойчивый снежный покров. Тем не менее, если этот снег не растает, переоборудованная на зиму техника готова выехать на дороги", - подчеркнул мэр.

Напомним, что дождь со снегом продолжатся весь день, и выпадет до половины месячной нормы. В течение суток 17 октября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается штормовой ветер порывами 25-30 м/с.