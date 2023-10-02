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Общество

Глеб Никитин поручил усилить работу по противогололедной обработке дорог

17 октября 2023 14:13  [107] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Губернатор Глеб Никитин поручил усилить антигололедную обработку дорог региона.

Как рассказал глава Нижегородской области в своем Telegram-канале, в правительстве прошло оперативное совещание с муниципалитетами и профильными ведомствами.

"Главная задача - четкая координация работы всех подразделений, энергетиков и МЧС для оперативной ликвидации последствий непогоды", - отметил Глеб Никитин. 

По данным Главного управления автомобильных дорог региона, сегодня на трассах работает порядка 160 единиц различной техники.

"Учитывая прогнозируемое возможное ухудшение погодных условий, поручил усилить работу по противогололедной обработке региональных дорог", - подчеркнул губернатор.

Он также обратился к глава муниципалитетов с просьбой держать ситуацию на личном контроле. Кроме того, Глеб Никитин попросил нижегородцев сегодня без крайней необходимости не пользоваться личным транспортом.

Ранее МЧС предупредило о гололёдно-изморозевых отложениях в Нижегородской области.

Напомним, что нижегородские коммунальщики 17 октября работают на дорогах по летней и зимней программам.

 

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Теги:
Глеб Никитин Дороги
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