МЧС предупредило о гололёдно-изморозевых отложениях в Нижегородской области Общество

Снежный покров появится в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в ближайшие часы. Это раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Кроме того, ожидается сильное гололёдно-изморозевое отложение мокрого снега на открытых поверхностях, в том числе на деревьях, проводах. Такие погодные условия сохранятся в первую половину ночи 18 октября.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением и гибелью озимых культур, нарушениями в работе систем ЖКХ, с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушениями слабоукрепленных конструкций.

В таких погодных условиях прогнозируется увеличение количества ДТП, в связи с чем образуются заторы на автотрассах федерального, регионального и местного значения и увеличением количества ДТП.

Специалисты ведомства рекомендует населению держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили. Кроме того, следует по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Напомним, что дождь со снегом продолжатся весь день, и выпадет до половины месячной нормы. В течение суток 17 октября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается штормовой ветер порывами 25-30 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Нижегородской области 17 октября энергетики филиала "Россети Центр" - "Нижновэнерго" переведены на особый режим работы. Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Нижнем Новгороде, а также в Арзамасском, Городецком, Дивеевском, Выксунском, Перевозском районах области. В восстановительных работах задействовано 72 бригады.