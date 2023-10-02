Заплати налоги до 1 декабря
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2023 13:49  [48] МЧС предупредило о гололёдно-изморозевых отложениях в Нижегородской области
17 октября 2023 13:43  [46] Движение троллейбуса №15 приостановлено из-за обрыва проводов
17 октября 2023 13:31  [94] Нижегородский аэропорт закрыли на приём самолётов в связи с непогодой
17 октября 2023 13:12  [118] Дороги в Нижнем Новгороде сковали 10-балльные пробки
17 октября 2023 12:57  [88] Власти Таиланда продлили безвизовый режим для туристов из России
17 октября 2023 12:41  [126] Нижегородские коммунальщики работают на дорогах по летней и зимней программам
17 октября 2023 12:25  [138] Особый режим работы введен в "Нижновэнерго" из-за ухудшения погоды
17 октября 2023 11:30  [145] Нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" и компания QApp заключили соглашение о сотрудничестве
17 октября 2023 11:15  [193] Штормовое предупреждение объявили в Нижегородской области
17 октября 2023 10:12  [153] Коммунальная техника откачивает воду в районах Нижнего Новгорода
Общество

МЧС предупредило о гололёдно-изморозевых отложениях в Нижегородской области

17 октября 2023 13:49  [48] Общество

Снежный покров появится в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в ближайшие часы. Это раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Кроме того, ожидается сильное гололёдно-изморозевое отложение мокрого снега на открытых поверхностях, в том числе на деревьях, проводах. Такие погодные условия сохранятся в первую половину ночи 18 октября.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением и гибелью озимых культур, нарушениями в работе систем ЖКХ, с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушениями слабоукрепленных конструкций.

В таких погодных условиях прогнозируется увеличение количества ДТП, в связи с чем образуются заторы на автотрассах федерального, регионального и местного значения и увеличением количества ДТП.

Специалисты ведомства рекомендует населению держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили. Кроме того, следует по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Напомним, что дождь со снегом продолжатся весь день, и выпадет до половины месячной нормы. В течение суток 17 октября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается штормовой ветер порывами 25-30 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Нижегородской области 17 октября энергетики филиала "Россети Центр" - "Нижновэнерго" переведены на особый режим работы. Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Нижнем Новгороде, а также в Арзамасском, Городецком, Дивеевском, Выксунском, Перевозском районах области. В восстановительных работах задействовано 72 бригады.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Погода Снег
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph