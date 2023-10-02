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Общество

Нижегородские "Поезда здоровья" на этой неделе работают в пяти районах

17 октября 2023 14:47  [90] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские мобильные комплексы "Поезда здоровья" на этой неделе работают в пяти районах области.

Как сообщили в Минздраве региона, выездные приемы у медицинских специалистов проходят в Вадском, Володарском, Гагинском, Сосновском и Шарангском муниципальных округах.

Всего с начала текущего года для жителей Нижегородской области в "Поездах здоровья" проведено около 80 тысяч медицинских консультаций.

В том числе, нижегородцы проходили обследования у кардиологов, неврологов, офтальмологов, эндокринологов, хирургов, онкологов и других специалистов.

Медицинскую помощь получили почти 43,8 тысячи пациентов. По результатам лабораторных и диагностических исследований, которые выполнялись в специализированных передвижных модулях "Поездов здоровья", врачами было зафиксировано примерно 12,2 тысячи случаев заболеваний.

Нижегородцы получили рекомендации по сохранению своего здоровья, при этом часть пациентов была направлена на дополнительное обследование или госпитализацию.

Ранее стало известно, что детский "Поезд здоровья" направят в посёлок Ждановский в помощь педиатру. 

Также сообщалось, что нижегородцы смогут бесплатно обследоваться в поезде здоровья "Вместе против диабета".

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Теги:
Медицина и здоровье
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