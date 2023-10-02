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Общество

Фотовыставка "Химия была, но мы расстались" открылась в Законодательном Собрании

17 октября 2023 15:51  [120] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Законодательном Собрании Нижегородской области открылась выставка Всероссийского проекта в поддержку пациентов с онкологическими заболеваниями "Химия была, но мы расстались". В открытии выставки приняла участие депутат Законодательного Собрания, председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова.

Всероссийский проект "Химия была, но мы расстались" в поддержку пациентов с онкологическими заболеваниями стартовал в 2021 году. Цель проекта – с помощью фотосессий придать уверенности онкопациентам и ускорить их реабилитацию.

На этапе подготовки выставки, организаторы провели фотосессии для онкопациентов в 11 крупных городах России, в том числе – в Нижнем Новгороде. Героями фотовыставок стали более 150 человек.

На выставке в региональном парламенте представлены 24 фотоработы, на которых запечатлены люди разного возраста, столкнувшиеся с онкологией. Каждый снимок сопровождает цитата пациента, находящегося на этапе реабилитации. Некоторые из героев выставки побывали на её открытии и рассказали свою историю борьбы с болезнью.

"Одно из направлений нацпроекта "Здравоохранение" - это раннее выявление онкологии, что позволяет продлить жизнь сотням тысяч человек. Люди, принявшие участие в фотосессиях для этой выставки – настоящие герои, которые являются примером невероятного мужества и стойкости и мотиватором для тех, кто впервые столкнулся со страшным диагнозом.  А также лишний раз напоминают о важности регулярного контроля за собственным здоровьем", - отметила депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова.

Ранее сообщалось, что нижегородские "Поезда здоровья" в октябре посетят более 20 муниципалитетов.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для нижегородских "Поездов здоровья" закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

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Теги:
Законодательное собрание Здоровье
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