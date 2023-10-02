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Общество

Более 30 млн рублей должны операторы наружной рекламы бюджету Нижнего Новгорода

17 октября 2023 18:43  [72] Общество

Более 30 млн рублей должны операторы наружной рекламы бюджету Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре, которое прошло 17 октября в режиме ВКС.

Директор МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" Александр Саляев рассказал о текущей деятельности учреждения.

Он сообщил, что задолженность контрагентов по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 9 месяцев текущего года снизилась на 40,7% - с 55,08 млн рублей до 32,67 млн рублей.

Наиболее крупными должниками являются компании "Корпорация РУАН" и "Контейнер", в отношении которых в настоящее время производится процедура банкротства.

Также была озвучена информация о демонтаже незаконно установленных рекламных и информационных конструкций: их на территории города выявлено 3509. На сегодняшний день ликвидировано 2862 единиц.

Помимо этого Рекламная служба города уделяет большое внимание социальной рекламе. За текущий год при участии Комиссии по вопросам распространения социальной рекламы реализовано 144 социально значимых проекта, такиххх как "Профилактика мошенничества", "Финансовая грамотность", "Год педагога и наставника", "Вам решать!" и другие.

Депутаты отметили эффективность работы МКУ и выразили благодарность всему коллективу учреждения.

Ранее сообщалось, что 125 из 2954 мест для размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде оказались невостребованными. Они расположены, в основном, на площадках с низким автомобильным и пешеходным трафиком. Рекламные места, которые в результате последующих аукционов окажутся нереализованными, в дальнейшем будут исключены из Схемы размещения рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода.

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