Более 30 светофоров не работают в Нижнем Новгороде утром 18 октября Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В Нижнем Новгороде по данным на утро 18 октября не работает 31 светофор. Об этом сообщили в городском "Центре организации дорожного движения" (ЦОДД).

Так, не работает сразу целый ряд светофоров по улице Ванеева: на пересечении с ул. Панина, Республиканской.

Также отключены несколько светофоров на проспекте Гагарина: на остановке "АО Термаль", на ул. Батумской.

Неисправны два светофора на дублере ул. Красносельской, светофор на Окском съезде, ул. Тверской, два светофора на ул. Ошарской, а также два светофорных объекта на ул. Генкиной.

В заречной части города не работают светофоры на ул. Циолковского, Новикова-Прибоя, Космонавта Комарова, Монастырка, Свободы, Янки Купалы, Героя Попова, а также на Московском шоссе.

"Будьте внимательны при движении по этим участкам улиц, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах. Пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода", - добавили в ЦОДД.

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