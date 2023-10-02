Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 октября 2023 10:47  [28] Три автомобиля с гумпомощью отправлены из Нижегородской области в зону СВО
18 октября 2023 10:26  [75] Более 30 светофоров не работают в Нижнем Новгороде утром 18 октября
18 октября 2023 09:54  [98] Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей
17 октября 2023 20:38  [296] Россети развернули пункты по работе с потребителями в Нижегородской области
17 октября 2023 19:11  [247] Спрос на турпоездки в Европу в 2023 году увеличился на 30%
17 октября 2023 18:43  [250] Более 30 млн рублей должны операторы наружной рекламы бюджету Нижнего Новгорода
17 октября 2023 17:57  [252] До 50 бригад энергетиков из соседних регионов прибудут в Нижегородскую область
17 октября 2023 17:32  [229] Дзержинская ТЭЦ и тепловые сети подтвердили готовность к отопительному сезону
17 октября 2023 17:21  [218] Около 90% пожилых россиян заходят в интернет каждый день
17 октября 2023 17:06  [311] Пятнадцать бригад энергетиков из соседних регионов привлечено в Нижегородскую область
Общество

Более 30 светофоров не работают в Нижнем Новгороде утром 18 октября

18 октября 2023 10:26  [75] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В Нижнем Новгороде по данным на утро 18 октября не работает 31 светофор. Об этом сообщили в городском "Центре организации дорожного движения" (ЦОДД).

Так, не работает сразу целый ряд светофоров по улице Ванеева: на пересечении с ул. Панина, Республиканской.

Также отключены несколько светофоров на проспекте Гагарина: на остановке "АО Термаль", на ул. Батумской.

Неисправны два светофора на дублере ул. Красносельской, светофор на Окском съезде, ул. Тверской, два светофора на ул. Ошарской, а также два светофорных объекта на ул. Генкиной.

В заречной части города не работают светофоры на ул. Циолковского, Новикова-Прибоя, Космонавта Комарова, Монастырка, Свободы, Янки Купалы, Героя Попова, а также на Московском шоссе. 

"Будьте внимательны при движении по этим участкам улиц, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах. Пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода", - добавили в ЦОДД.

Ранее сообщалось, что до 50 бригад энергетиков из соседних регионов прибудут в Нижегородскую область.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Нижегородской области энергетики филиала "Россети Центр" - "Нижновэнерго" переведены на особый режим работы

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph