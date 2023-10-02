До 50 бригад энергетиков из соседних регионов прибудут в Нижегородскую область

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Для помощи в борьбе с последствиями непогоды в Нижегородскую область будет привлечено до 50 бригад из соседних регионов. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Напомним, ранее предполагалось, что 15 дополнительных бригад будет достаточно.
По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина был организован оперативный штаб по вопросам восстановления энергоснабжения в районах, пострадавших от сильного ветра и дождя со снегом. Его возглавил и.о. заместителя председателя облправительства Вячеслав Горев.
На заседание прибыли представители энергоснабжающих предприятий региона, Минэнергетики и ЖКХ, ГУ МЧС по Нижегородской области.
Все действия ответственных сторон будут скоординированы для максимально быстрого восстановления повреждённых сетей, которые пострадали из-за падения деревьев. В приоритете - социальные объекты.
Первые бригады из ближайших областей прибудут сегодня вечером - около 21:00. Ожидается, что ветер к этому времени ослабнет, что позволит максимально задействовать имеющиеся ресурсы.
"Все должны понимать, что ночью температура опустится ниже нуля. Важно организовать внеочередные обходы для исключения налипания снега и образования наледи на проводах и их последующих обрывов", - подчеркнул Вячеслав Горев.
Элекстроснабжающим организациям поручено оперативно передавать резервные источники электроснабжения для восстановления работы сотовых операторов в районах, пострадавших от повреждения сетей, а также по заявкам социальных учреждений.
Как предупредили в ГУ МЧС, в Нижегородской области сегодня прогнозируется сильное гололёдно-изморозевое отложение мокрого снега на открытых поверхностях, в том числе на деревьях, проводах. Такие погодные условия сохранятся в первую половину ночи 18 октября. В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушениями в работе систем ЖКХ, с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушениями слабоукрепленных конструкций.
В связи с ухудшением погодных условий на территории Нижегородской области энергетики филиала "Россети Центр" - "Нижновэнерго" переведены на особый режим работы.
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