"Чебуриада - 2023" пройдет в Городецком районе с 19 по 22 октября Общество

Спортивный праздник "ЧЕбуриада 2023. Ребята, надо верить в чудеса!" пройдет с 19 по 22 октября на базе отдыха "Изумрудное" Городецкого района.

Как сообщают организаторы, социальный спортивный проект направлен на подростков уязвимых групп.

Участниками соревнований станут 16 команд -128 подростков-воспитанников детских домов и школ-интернатов и подростков, состоящих на различных видах профилактических учетов:

Виды спорта: мини-футбол (футзал), эстафета "ЧЕбуратор", баскетбол, волейбол, многоборье, веселые старты, плавание, настольный теннис, кибер-спорт.

В рамках проекта помимо спортивных состязаний, проводятся прочие активности, результаты которых идут в общий зачет "ЧЕбуриады".

В этом году "ЧЕбуриада" проводится под девизом "Ребята ,надо верить в чудеса!", подростки снимают ролики "Три чуда моего города", принимают участие в конкурсе моделей кораблей "Алые паруса", участвуют в конкурсе талантов и театральной мастерской от актеров Театра Юного Зрителя, а так же выбирают Мисс и Мистера ЧЕбуриады.

В мероприятии планируется участие иллюзиониста, актера, сценариста и исполнителя иллюзионных трюковых номеров Сергея Сафронова, который известен участием в таких шоу, как "Битва экстрасенсов", "Чудо-люди", "Вы — очевидец", "Школа волшебства" и т. д.

На Финале проекта будет выбрана команда - абсолютный победитель и команды, занявшие 2 и 3 место.

Победителям будут вручены призы в виде экскурсионных поездок (в города России - 1 и 2 место и в Нижегородскую область - 3 место).

Справка

Социальный спортивный проект для подростков уязвимых групп "ЧЕбуриада" проводится ежегодно благотворительным фондом "Жизнь без границ" и АНО "Центр наставничества для подростков "Хулиганодом" при поддержке правительства Нижегородской области и АНО "Центр 800".

Партнерами проекта так же выступают: телекомпания ННТВ, Нижегородский ТЮЗ, МФК "Торпедо", ФОК "Мещерский", БК "Пари НН", база отдыха "Изумрудное", платформа "800 Добрых дел", фестиваль "Горький Фест", СПАР, Нижегородское отделение ФКС РФ, ЧОУ ДО "Грация" по художественной гимнастике, издательство "Нижегородская правда".

Цель проекта: профилактика правонарушений и употребления психоактивных веществ у подростков уязвимых групп посредством стимулирования здорового образа жизни, через здоровые источники новых эмоций и через содействие повышению мотивации подростков к активным занятиям спортом.

Задачи: привлечение подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом; повышение степени информированности о здоровых формах досуга и получения новых эмоций; организация досуга и пропаганды здорового образа жизни; вовлечение подростков в социально-полезную деятельность.