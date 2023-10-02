Пятнадцать нижегородских проектов вышли в финал Russian Event Awards Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Окружной этап XII Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards для Приволжского и Уральского федеральных округов завершился в Саранске

Как сообщили в региональном министерстве туризма и промыслов, от Нижегородской области в финал ежегодного состязания вышли 15 проектов из Нижнего Новгорода, Чкаловска, Городца и Бутурлино.

По итогам окружного этапа премии первое место в разных номинациях заняли следующие нижегородские проекты:

– День молодежи в Молодежной столице России-2023 (Нижний Новгород) в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие";

– Всероссийский конкурс исполнителей народной песни "Вишневая метель" памяти Л.Г. Зыкиной (Бутурлино) в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек";

– Фестиваль INTERVALS 2023 (Нижний Новгород) в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек";

– Музыкальный фестиваль у собора Александра Невского "Великая Русь" (Нижний Новгород) в номинации "Лучшее туристическое событие исторической направленности".

– Всероссийская барная премия WHERE2DRINK RUSSIAN BAR AWARDS (Нижний Новгород) в номинации "Лучшее MICE событие в области туризма".

На втором месте:

– Международный форум "Города-побратимы и партнеры" (Нижний Новгород) в номинации "Лучшее международное деловое событие";

– IX Фестиваль скоростей "Русские крылья" (Чкаловск) в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек";

– Мультижанровый фестиваль "Столица закатов" (Нижний Новгород) в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек";

– Туристический потенциал Городецкого муниципального округа (Городец) в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия".

Почетное третье место заняли:

– Фестиваль сладостей "ЛетуЧКа" (Чкаловск) в номинации "Лучшее детское туристическое событие";

– Областная молодежная техническая выставка-фестиваль #PROтехно (Чкаловск) в номинации "Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма";

– Международный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка" (Чкаловск) в номинации "Лучшее туристическое событие в области спорта";

– Международная выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства "Секреты мастеров" (Нижний Новгород) в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел";

– Музейный квартал "Русские крылья" (Чкаловск) в номинации "Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия".

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области отметили, что фестиваль "Гастрономическая Рождественская", проходивший в Нижнем Новгороде, получил специальный диплом премии "За популяризацию объектов питания Нижнего Новгорода". Этот проект также получил право на выход в финал международного состязания.

"Нижегородская область – один из основных центров событийного туризма России, где проходит множество международных и межрегиональных мероприятий. Такие фестивали, как "Столица закатов", "INTERVALS", "Русская Тоскания", "Арзамасские купола" и многие другие привлекают гостей со всех регионов России", – сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Министр подчеркнул, что Нижний Новгород был выбран постоянной площадкой проведения финала премии Russian Event Awards. В этом году он пройдет с 23 по 25 ноября на территории Нижегородской ярмарки.

Напомним, в 2022 году 13 проектов из Нижегородской области завоевали награды в 12 номинациях премии Russian Event Awards. Призовые места и гран-при получили семь проектов из Нижнего Новгорода, три проекта из Городца, а также по одному проекту из Выксы, Семенова и Чкаловска.