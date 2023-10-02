Александр Шаронов: "Нулевое чтение" означает перевод обсуждения проекта закона об областном бюджете в публичную плоскость" Экономика

"Проведение "нулевого чтения" - наша неформальная традиция, которая знаменует перевод обсуждения практически готового проекта закона о бюджете в публичную плоскость. Работа над проектом главного финансового документа следующего года начинается летом года текущего. Собираются макроэкономические показатели, прогнозы, сценарии и просчитываются основные направления бюджета", - отметил по итогам "нулевого чтения" председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по бюджету и налогам Александр Шаронов.

"Сейчас законопроект практически готов, нам представили презентацию основных показателей. Важно, что депутаты смогли высказать мнения, позиции, пожелания по наиболее значимым направлениям. После официального внесения законопроекта в региональный парламент мы продолжим его детальное обсуждение на заседаниях комитетов Законодательного Собрания", - рассказал Александр Шаронов.

Напомним, что доходы областного бюджета на 2024 год предлагается сформировать в объеме 292,2 млрд рублей. В том числе налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составят 252,5 млрд рублей, безвозмездные поступления от Федерации закладываются в объеме 39,7 млрд рублей. Часть целевых федеральных средств еще будет распределена ко II чтению проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы. Расходы областного бюджета на 2024 год спрогнозированы в объеме 295,8 млрд рублей млрд рублей. Предусмотрена индексация на 7,2% размера социальных выплат отдельным категориям граждан, расходов на оплату коммунальных услуг и аренду помещений, расходов на приобретение продуктов питания, медикаментов, критерий нуждаемости будет проиндексирован на 7,5%.

Дефицит первоначального бюджета-2024 существенно ниже дефицита бюджета 2023 (3,6 млрд рублей к 17,2 млрд рублей). На профицит областного бюджета планируется выйти к 2026 году. Нецелевая финансовая помощь городским и муниципальным округам предусмотрена в объеме 15 миллиардов рублей: рост к уровню 2023 года - 7,2 процента. Общий объем межбюджетных трансфертов, передаваемых на муниципальный уровень, составит 89,7 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что доходы областного бюджета-2024 превысят показатели 2023 года.

Глеб Никитин принял участие в "нулевом чтении" бюджета на 2024 год.