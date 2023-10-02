Инфекционисты предупредили о тройной эпидемии в этом сезоне Общество

В России прогнозируется тройная эпидемия, которая включает в себя сезонные вирусы, коронавирус и грипп. Об этом заявила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медуниверситета Елена Эсауленко.

"Подъём заболеваемости идёт по трём направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов", — приводит слова эксперта телеканал "360".

Елена Эсауленко отметила, что симптомы этих заболеваний похожи, поэтому сложно сразу поставить точный диагноз.

Она предупредила, что очень важно помнить о вероятности развития тяжёлых болезней, возникновения бактериальных инфекций и обострении хронических заболеваний.

Но несмотря на перечисленные сложности, врачи полностью готовы к этому сезону: диагностические возможности непрерывно растут, выходят новые лекарственные препараты.

К тому же COVID-19 больше не так опасен, как в начале эпидемии. Сейчас пациенты легче переносят эту инфекцию, однако её заразность стала выше.

Напомним, что в Нижегородской области за предыдущую неделю зарегистрировано 19 тысяч случаев заболеваний вирусами различной этимологии - этот показатель ниже среднего многолетнего уровня. При этом продолжается рост заболеваемости среди детей. За неделю обследовано более 8,5 тысяч человек: в лабораторных анализах у них доминирует риновирус, также выделены аденовирусы, бокавирусы и вирусы парагриппа.

Отметим, что в Нижегородской области полным ходом идёт вакцинация от гриппа. С начала осени прививку сделали уже более 700 тысяч человек. Причём пройти иммунизацию можно как в медучреждении по месту приписки, так и в мобильных прививочных пунктах.

При этом иммунологи советуют осенью вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет. По словам экспертов, сейчас грипп представляет собой наиболее тяжёлое заболевание из осенних, включая коронавирус.