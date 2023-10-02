Олега Кручинина приговорили к 13 годам колонии за взяточничество Политика

Суд признал экс-советника руководителя Росприроднадзора России, и. о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина виновным по уголовному делу о взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Напомним, Олег Кручинин был задержан в ноябре 2021 года и заключен под стражу в декабре того же года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 ч. 6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно информации, обвиняемый в период с февраля 2017 по ноябрь 2021 года получат взятки от представителей коммерческих организаций, занимающихся вывозом опасных отходов.

Кроме того, Олег Кручинин получал деньги от руководителя поднадзорного учреждения за покровительство и попустительство по службе, а также за неприменение мер ответственности за выявленные нарушения.

В августе 2023 года поступило исковое заявление от прокуратуры Нижегородской области о конфискации имущества обвиняемого: прокурорская проверка выявила наличие у него дорогостоящего имущества, которое не соответствует его доходам.

Было установлено, что в период с ноября 2012 по июнь 2021 года Олег Кручинин, занимая должности федеральной государственной службы, приобретал транспортные средства и объекты недвижимости, а правоустанавливающие документы на приобретаемое дорогостоящее имущество оформлялись на близких родственников. Общая стоимость укрытого имущества составила более 35,2 млн рублей.

Гособвинитель в Нижегородской области попросил назначить обвиняемому 17 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 250 млн рублей.

Приговором суда Кручинину было назначено наказание в виде 13 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 230 млн рублей. Также суд запретил ему занимать должности в органах власти на срок 15 лет.