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Общество

Около 500 деревьев упало в Нижнем Новгороде 17 октября

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Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Почти 500 деревьев упало в Нижнем Новгороде во время непогоды, которая обрушилась на город 17 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Как подчеркнул глава города, упавшие деревья не мешают движению, однако на распил и вывоз стволов и веток потребуется определенное время.

"Сегодня погода позволяет работать быстрее и намного эффективнее. Продолжаем", - отметил мэр.

Он также добавил, что все коммунальные службы задействованы на мероприятиях по откачке воды, очистке ливнёвок.

Напомним, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются в Нижнем Новгороде.

Начиная с 17 октября дорожники и коммунальщики в Нижнем Новгороде работали одновременно и по летней, и по зимней программам.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Погода
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