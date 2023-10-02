Около 500 деревьев упало в Нижнем Новгороде 17 октября

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Почти 500 деревьев упало в Нижнем Новгороде во время непогоды, которая обрушилась на город 17 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Как подчеркнул глава города, упавшие деревья не мешают движению, однако на распил и вывоз стволов и веток потребуется определенное время.
"Сегодня погода позволяет работать быстрее и намного эффективнее. Продолжаем", - отметил мэр.
Он также добавил, что все коммунальные службы задействованы на мероприятиях по откачке воды, очистке ливнёвок.
Напомним, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются в Нижнем Новгороде.
Начиная с 17 октября дорожники и коммунальщики в Нижнем Новгороде работали одновременно и по летней, и по зимней программам.
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