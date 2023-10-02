Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородские коммунальщики и дорожники продолжают ликвидировать последствия непогоды в областном центре. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

В круглосуточном режиме ведётся работа по откачке воды с улиц, прочистке стоков и ливнёвок, очистке дорог и пространств от упавших деревьев и веток, восстановлению электричества.

В мэрии подчеркнули, что ситуация находится на личном контроле глав районов, которые совершают объезды подведомственных территорий.

В Нижегородском районе откачка воды ведётся на Гребном канале, Нижне-Волжской набережной, Лысогорском съезде и других улицах.

На Автозаводе ночью от воды освободили улицы Сазанова, Политбойцов, Тарханова, Дьяконова и другие; спецтехника расчищала тротуары. Сейчас водооткачивающая техника работает на пр. Бусыгина, ул. Челюскинцев, Смирнова, Дьяконова и разворотном кольце на ул. Космической.

Также с утра вывозятся упавшие деревья с проспектов Ильича и Ленина, ул. Челюскинцев и других. Уже восстановлена подача электроэнергии в посёлках Стригино и Стахановском, на пр. Ильича, улицах Ковпака и Баженова.

В Московском районе ночью откачали воду с улиц Чаадаева, Глинки, Бийской, Софьи Перовской, 50 лет Победы, Давыдова, Страж Революции и пр.Героев. Подрядчики уже убрали все упавшие деревья с проезжих частей и тротуаров. В течение дня их распилят и выведут.

В Советском районе ночью рабочие расчищали остановки и тротуары на улицах Бекетова, Адмирала Васюнина, Ванеева, по проспекту Гагарина и т.д. На улицах Головнина, Бекетова, Ванеева и других были вывезены поваленные деревья. В настоящее время обслуживающая организация работает на ул. Юбилейной.

В Приокском районе все силы подрядчиков и ДУКов направлены на уборку упавших деревьев и веток. В первую очередь расчищаются проезды и тротуары, затем производится распил и вывоз. Серьёзных подтоплений в районе не было.

В Ленинском районе ночью воду откачивали на Комсомольском шоссе, улицах Героя Попова, Героя Чугунова, на транспортной развязке проспекта Ленина - улицы Новикова-Прибоя; с утра - около больницы №33 и на улице Удмуртской.

В Сормовском районе ликвидированы подтопления на улицах Светлоярской, Коминтерна, Федосеенко, пр. 70 лет Октября и других. Дорожные спуски, подъёмы и повороты обрабатывались противогололёдными материалами. Сегодня дорожные службы очищают забитые листвой ливнёвки на улицах Коминтерна, Никиты Рыбакова, пл. Буревестника, бульваре Юбилейном. В течение дня воду откачают на улицах Светлоярской, Федосеенко, Гаугеля, Иванова, Зайцева, Лунской, перемычке улиц Кима – Новосельской, Планировочной и пр. 70 лет Октября.

В Канавинском районе вечером и ночью от воды освобождали улицы Ухтомского, Тонкинскую, Генерала Зимина, Чкалова, Гордеевскую, Сергея Есенина, Вокзальную, Обухова, Сергея Акимова, Московское шоссе, Комсомольское шоссе. Упавшие деревья убирали на улицах Приокской, Вокзальной, Спартака, Тихорецкой.

Напомним, вчера весь день в Нижнем Новгороде бушевала непогода: улицы завалило мокрым снегом, ситуацию усугублял штормовой ветер. Дорожники и коммунальщики работали одновременно и по летней, и по зимней программам. В частности, вместе с откачкой воды началась обработка дорог противогололёдными материалами. На вчерашний день из-за непогоды в Нижнем Новгороде упало почти 200 деревьев. Но это были лишь предварительные подсчёты.