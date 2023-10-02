Форум по практической кибербезопасности – SOC-Forum 2023 – будет доступен онлайн Бизнес

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14–15 ноября состоится IX ежегодный SOC-Forum, посвященный практической кибербезопасности в современных реалиях. Мероприятие пройдет в Москве, но присоединиться к нему онлайн смогут и участники из других регионов страны. Деловая программа форума, включая пленарное заседание с докладами регуляторов и дискуссии с ведущими игроками рынка, будет доступна в прямом эфире. Кроме того, эксклюзивно в онлайн-формате пройдут технические практикумы для специалистов по кибербезопасности. Организаторы мероприятия – ФСБ России и ФСТЭК России, генеральный партнер – ГК "Солар". Регистрация для онлайн-участия – на сайте форума.

Количество кибератак на российские компании и органы государственные власти в 2023 году продолжает расти. Только за I полугодие 2023 года произошло 615 тысяч событий информационной безопасности (ИБ), на четверть превысив показатели предыдущего аналогичного периода, и этот тренд сохраняется. В то же время российский бизнес все чаще сталкивается не с хакерами-любителями, организующими DDoS-атаки слабой мощности, а с хорошо обученными кибергруппировками, которые постоянно повышают скорость и сложность кибератак.

На пленарном заседании эксперты ИБ-отрасли и регуляторы обсудят, как в качестве ответной меры компании могут нарастить скорость реагирования на инциденты, с какими киберугрозами российский бизнес и госорганизации столкнутся в ближайшей перспективе, и что можно сделать для их предотвращения.

После пленарного заседания онлайн-участники смогут присоединиться к пяти тематическим трекам:

- Бизнесово-технологический трек с классическими докладами по выявлению угроз, реагированию на инциденты и предотвращению кибератак от вендоров и представителей бизнеса.

- Два бизнесовых трека с ключевыми докладами от экспертов и регуляторов по развитию и трендам кибеугроз, а также историях реальных взломов и клиентского опыта тестирования ИБ-продуктов.

- Два технических трека с практикумами по направлениям Offense и Defense, а также по выявлению и реагированию на инциденты. Один из этих треков будет доступен эксклюзивно для онлайн-зрителей: эксперты ИБ-отрасли обсудят темы детектирования и защиты от угроз, тренды на рынке ИБ и разработку платформы Threat Intelligence.

Доклады для деловой программы отбирало экспертное конкурсное жюри, куда вошли представители пяти игроков рынка ИБ: ГК "Солар", "Лаборатории Касперского", Positive Technologies, BI.ZONE и «Перспективного мониторинга». Жюри строго отбирало каждый доклад, учитывая новизну темы, ее раскрытие, актуальность, наличие клиентского опыта и отсутствие явной рекламы.

О партнерах форума

Стратегические партнеры SOC-Forum – компания-разработчик программных и аппаратных средств защиты информации "Код Безопасности", разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности Innostage и разработчик передовых решений в области управления и автоматизации процессов в ИБ Security Vision.

Стратегические медиапартнеры: РБК, "Коммерсантъ FM" и Anti-Malware.

Информационные партнеры форума: Bankiros, CIS Magazine, CISO Club, Cyber Media, ICT-Online, NBJ, RSpectr, STARTUP GUIDE, Storage News, "Банковское обозрение", ИД "КОННЕКТ", "Компания", "Эксперт".

SOC-Форум пройдет 14–15 ноября в Центре международной торговли (г. Москва). Зарегистрироваться на участие в форуме в онлайн и оффлайн-формате можно по ссылке.

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