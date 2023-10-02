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Общество

День открытых дверей пройдет в ННГУ 21 октября

19 октября 2023 10:04  [65] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

День открытых дверей пройдёт в ННГУ им. Лобачевского 21 октября, сообщает пресс-служба вуза.

Согласно информации, в этот день для абитуриентов и их родителей покажут презентации факультетов ННГУ, проведут мастер-классы, расскажут о научных достижениях университета.

В 15:00 в актовом зале в корпусе №2 пройдет торжественное собрание с участием и.о. ректора ННГУ Олега Трофимова и представителей приёмной комиссии.

Также абитуриентов проконсультируют по правилам поступления в вуз. 

Кроме того, среди участников разыграют фирменный мерч для абитуриентов. 

Вход на мероприятие по предварительной регистрации.

Ранее сообщалось, что "Волгаэнерго" и ННГУ им Н.И. Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве.

Также сообщалось, что ННГУ и китайский Аньхойский университет подписали соглашение о сотрудничестве.

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Теги:
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