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Общество

Электроснабжение потребителей восстановлено в 831 населенном пункте Нижегородской области

19 октября 2023 10:33  [118] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В Нижегородской области по данным на 9:00 19 октября энергетики устранили повреждения на 312 линиях электропередач.

Кроме того, введено в работу 5080 трансформаторных подстанций, восстановлено электроснабжение в 831 населенном пункте. В ходе работ убрано более 200 упавших на провода дерева, заменено свыше 290 сломанных опор и изоляторов.

В настоящее время продолжается работа по индивидуальным заявкам потребителей.

К ликвидации последствий локальных технологических нарушений было привлечено более 800 энергетиков и 351 единица спецтехники.

Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме. Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти и муниципалитетов. Проводится постоянный мониторинг метеоусловий.

Нижегородцам напоминают, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра компании "Россети" 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

Ранее сообщалось, что до 50 бригад энергетиков из соседних регионов прибудут в Нижегородскую область.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Нижегородской области энергетики филиала "Россети Центр" - "Нижновэнерго" были переведены на особый режим работы

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Теги:
Энергетика
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