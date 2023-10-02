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Общество

Модель перехода учащихся в 10 класс и колледжи изменят в России

19 октября 2023 13:05  [60] Общество

Модель перехода из 9 в 10 класс в России не соответствует современным требованиям, поэтому её изменят. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время всероссийской встречи с родителями.

Речь идёт о количестве экзаменов и по подходам к их проведению.

Чиновник добавил, что изменится и система поступления в колледжи после 9 класса.

"Модель поступления в колледжи: ну, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает", — цитирует слова Музаева телеканал "360".

Во время встречи также прозвучал вопрос, не планируется ли отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после 9 класса. Глава Рособрнадзора ответил, что такая модель не рассматривается.

Ранее сообщалось, что российские вузы будут переведены на новую систему высшего образования в 2025 году. Новые стандарты, в отличие от действующих, будут разработаны не для отдельных направлений, а для укрупнённых групп специальностей - это обеспечит гибкость образовательных программ с выделением фундаментального ядра, обязательного для каждого направления.

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Теги:
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