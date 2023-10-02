Реализацию проектов КРТ обсудили в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Реализацию проектов комплексного развития территорий на примере Нижнего Новгорода обсудили депутаты нижегородского Заксобрания.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, обсуждение прошло в рамках заседания комитета по градостроительству под председательством Василия Суханова.

В Нижнем Новгороде в настоящее время ведется реализация двух проектов КРТ, еще по трем проектам готовится подписание договоров после проведения торгов. В 2024 году запланирован старт еще четырех проектов КРТ в областном центре.

Комплексное развитие уже проходит на территории Ленинского, Автозаводского, Нижегородского и Советского районов Нижнего Новгорода.

Как подчеркнул Василий Суханов, депутатский корпус совместно с правительством региона давно сделали вывод о реализации механизма КРТ в части строительства многоквартирных домов Нижнем Новгороде.

По словам председателя профильного комитета ЗСНО, такая схема благоволит росту предложений на рынке жилья со всей необходимой инфраструктурой.

"Механизм КРТ призван не только наращивать ввод квадратных метров жилья, но и обеспечивать синхронизацию планов жилищного строительства с развитием инженерных коммуникаций, строительством детских садов, школ, поликлиник и, конечно же, с обеспечением парковочными пространствами, удобными транспортными связями и благоустроенными современными дворами", - сказал Василий Суханов.

Он также напомнил, что на недавно прошедшем аукционе по КРТ на улице Самочкина произошло итоговое увеличение стоимости аукциона почти в 10 раз: с 18 до 191 млн рублей. В настоящее время по этой площадке уже заключен договор.

В Нижегородском районе по территории развития Большие Овраги продолжается прием заявок.

Парламентарии также отмечают еще один плюс от реализации КРТ в областном центре. Данный механизм, в том числе. решает задачу расселения жителей из аварийного и ветхого жилья с высокой степенью износа. Для данных целей требуется порядка 7 гектар в год.

Ранее сообщалось, что подписан второй договор о КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Кроме того, объявлены торги по третьей площадке КРТ – в районе Больших Оврагов.