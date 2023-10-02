Заплати налоги до 1 декабря
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 октября 2023 16:05  [71] Вадский свинокомплекс уличили в нарушениях экологических требований
19 октября 2023 15:26  [104] Реализацию проектов КРТ обсудили в нижегородском Заксобрании
19 октября 2023 15:07  [122] Уникальный мордовский могильник III–VII вв. н.э. обнаружили в Арзамасском районе
19 октября 2023 14:52  [116] Проект "Дни национальных культур в соседских центрах" стартовал в Нижнем Новгороде
19 октября 2023 14:27  [135] Нижегородский закон о такси рекомендован к принятию во втором чтении на заседании ЗСНО
19 октября 2023 14:03  [134] Около 8 тысяч нижегородских подростков приняли участие в профориентационных мероприятиях службы занятости
19 октября 2023 13:29  [167] Уже более 232 тысяч человек посетили муниципальные бани Нижнего Новгорода
19 октября 2023 13:05  [165] Модель перехода учащихся в 10 класс и колледжи изменят в России
19 октября 2023 12:22  [153] Бесплатную установку автономных пожарных извещателей организовали в Нижнем Новгороде
19 октября 2023 11:58  [168] Схема движения трамвая №417 временно изменится в Нижнем Новгороде
Общество

Реализацию проектов КРТ обсудили в нижегородском Заксобрании

19 октября 2023 15:26  [104] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Реализацию проектов комплексного развития территорий на примере Нижнего Новгорода обсудили депутаты нижегородского Заксобрания.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, обсуждение прошло в рамках заседания комитета по градостроительству под председательством Василия Суханова.

В Нижнем Новгороде в настоящее время ведется реализация двух проектов КРТ, еще по трем проектам готовится подписание договоров после проведения торгов. В 2024 году запланирован старт еще четырех проектов КРТ в областном центре.

Комплексное развитие уже проходит на территории Ленинского, Автозаводского, Нижегородского и Советского районов Нижнего Новгорода.

Как подчеркнул Василий Суханов, депутатский корпус совместно с правительством региона давно сделали вывод о реализации механизма КРТ в части строительства многоквартирных домов Нижнем Новгороде.

По словам председателя профильного комитета ЗСНО, такая схема благоволит росту предложений на рынке жилья со всей необходимой инфраструктурой.

"Механизм КРТ призван не только наращивать ввод квадратных метров жилья, но и обеспечивать синхронизацию планов жилищного строительства с развитием инженерных коммуникаций, строительством детских садов, школ, поликлиник и, конечно же, с обеспечением парковочными пространствами, удобными транспортными связями и благоустроенными современными дворами", - сказал Василий Суханов.   

Он также напомнил, что на недавно прошедшем аукционе по КРТ на улице Самочкина произошло итоговое увеличение стоимости аукциона почти в 10 раз: с 18 до 191 млн рублей. В настоящее время по этой площадке уже заключен договор.

В Нижегородском районе по территории развития Большие Овраги продолжается прием заявок.

Парламентарии также отмечают еще один плюс от реализации КРТ в областном центре. Данный механизм, в том числе. решает задачу расселения жителей из аварийного и ветхого жилья с высокой степенью износа. Для данных целей требуется порядка 7 гектар в год.

Ранее сообщалось, что подписан второй договор о КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Кроме того, объявлены торги по третьей площадке КРТ – в районе Больших Оврагов.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Василий Суханов Законодательное собрание Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph