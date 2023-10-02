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Евгений Люлин: "Нужно наделить муниципалитеты правом согласовывать включение участков в перечень недр местного значения"

19 октября 2023 15:52  [81] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 18 октября принял участие в совместном выездном заседании комитета ЗСНО по экологии и природным ресурсам и комитетов Городской Думы Дзержинска по строительству, архитектуре и землепользованию и по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов. Участники заседания рассмотрели вопросы правоприменения отдельных положений законодательства о недропользовании.

В совещании также принял участие глава Дзержинска Иван Носков, представители городской Думы и профильных департаментов администрации города химиков, специалисты региональных министерств и сотрудники надзорных органов.

Участники дискуссии обсудили отсутствие необходимого контроля за работой карьеров по добыче песка, которые по своим масштабам существенно препятствуют развитию территории муниципального образования. Кроме того, на работу карьеров не распространяются строительные нормы защиты, а значит, они представляют опасность для окружающих. Учитывая территориальную особенность Дзержинска, многие здания которого располагаются в так называемых карстовых зонах, появление большого количества карьеров также накладывает определённые ограничения на дальнейшее строительство.

Вместе с тем, по существующим нормам законодательства, отказать во включении участка в перечень участков недр местного значения, а также в выдаче лицензии недропользователям нельзя, а на проведение проверок наложен мораторий. По мнению спикера регионального парламента Евгения Люлина, решением многолетней проблемы необходимо заняться на федеральном уровне.

"Будем разбираться. Подключим к обсуждению Совет законодателей, проблема- то общая. Ясно, что нужна система контроля и дополнительные критерии для отбора земли. Нужно наделить муниципалитеты правом согласовывать включение участков в перечень недр местного значения. Эти и другие предложения войдут в проект поправок в федеральный закон «О недрах». Будем вносить инициативу в Госдуму. Предстоит еще обсуждать и дорабатывать эту тему, чтобы навести порядок, защитив интересы и города, и недропользователей, и населения", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По словам парламентариев, недобросовестность некоторых недропользователей приводит ещё и к тому, что большинство карьеров превращаются в стихийные свалки.

"Мы изучили положение дел в других регионах страны и поняли, что, к сожалению, такая проблема особенно остро стоит именно в Дзержинске, где есть много полезных ископаемых и хорошая логистика. Нужно обязательно привести в порядок законодательство в этой сфере и отработать механизмы воздействия на нарушителей", - отметил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Владислав Атмахов.

"Наш депутатский корпус совместно с администрацией города неоднократно обращал внимание инстанций различного уровня на проблемы, связанные с отсутствием контроля за деятельностью на песчаных карьерах. Но пока решить эту проблему не удаётся. Наша задача не только предотвратить возможную беду, но и сохранить земли городского округа в пригодном виде для дальнейшего использования. И самое важное – должен быть контроль за тем, что происходит на территории этих карьеров и во время добычи и после того, как она закончена", - добавила председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева.

"Отсутствие регулирования добычи песка приводит к потере полезных площадей в округе, где могли бы размещаться производства, на которые можно было бы приглашать инвесторов, открывать новые экопромпарки и особые экономические зоны. Дзержинск не впервые выступает инициатором законодательных изменений в части регулирования тех ил иных вопросов, актуальных не только для нашего города, но и для всего региона. В данном случае, благодаря активному участию со стороны депутатов Законодательного собрания региона и городской Думы, надеюсь будет решена проблема с наведением порядка и жесткого контроля в сфере землепользования", - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

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Теги:
Дзержинск Евгений Люлин Законодательное собрание
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