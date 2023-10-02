Уголовное дело возбудили после гибели двух человек в ДТП около Арзамаса Происшествия

Уголовное дело возбудили после гибели двух человек в ДТП на Южном обходе Арзамаса. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

Согласно информации, дело завели на водителя автомобиля "Лада", который стал виновником ДТП.

По версии следствия, водитель 1972 года рождения двигался на отечественном авто по второстепенной дороге, и при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу легковому автомобилю "Ниссан", находящемуся на главной дороге.

В результате аварии две женщины-пассажирки отечественного автомобиля 1969 и 1970 годов рождения скончались от полученных травм.

Водители обоих автомобилей и два пассажира иномарки 1969 и 1982 годов рождения получили травмы различной степени тяжести, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение.

Водителя "Лады" обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что водитель "Лады" врезался в фуру и автобус в Вачском районе.