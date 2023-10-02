Лучшие школьные музеи наградили в Нижнем Новгороде Общество

В Нижнем Новгороде прошло награждение победителей VI городского заочного конкурса "Лучший музей образовательного учреждения Нижнего Новгорода 2022-2023 учебного года".

Как рассказали в департаменте образования, по решению главы города Юрия Шалабаева ежегодно отмечаются лучшие учреждения, участвующие в конкурсном отборе на создание школьных музеев. Их работу оценивает специальная комиссия, которая отмечает воспитательную, патриотическую, культурно-просветительскую работу, а также мероприятия поисково-исследовательской направленности.

Гран-при конкурса завоевал Музей Боевой Славы "1418 шагов до Победы. Сталинградская битва" школы №110 Канавинского района.

1 место разделил 31 школьный музей - это экспозиции, посвящённые ВОВ, этнографии, истории школ и родного края.

С полным списком победителей и призёров конкурса можно ознакомиться по ссылке.

"Школьный музей – это то, что нужно современным детям. Им важен некоторый отрыв от виртуальной реальности, чтобы живая работа с материалами музеев сделала ребят носителями идей. С учениками проводится поисковая работа. И чем больше таких мероприятий проводится в музеях, тем больше получаем возможностей для воспитания нового поколения", – подчеркнула директор Дворца детского творчества имени В.П. Чкалова Наталья Панова.

В числе награждённых - учитель МХК и музыки автозаводской школы №179 Элеонора Никифорова, которая руководит школьным музеем уже 55 лет. Она рассказала, что в 1968 году в школу обратился лётчик-ветеран войны и попросил помочь найти своих друзей-однополчан, воевавших с ним в Крыму.

Организованная поисковая группа ездила в Севастополь 12 раз и нашла 104 горьковчан, участвовавших в обороне города-героя.

"Сейчас для современного музея много делают родители учеников, их бабушки и дедушки. К примеру, одна семья сделала макет квартиры военного времени, там есть и печка, которая зажигается, и даже разобранный паркет, которым топится "буржуйка". Главное, выполнять свою любимую работу, чтобы она приносила пользу детям", – заключила Элеонора Никифорова.

Ранее сообщалось, что в главном военно-историческом музее России по тематике ВОВ - Музее Победы в Москве - открылась выставка "Подвиг во имя будущего", посвящённая партизанскому движению в годы войны. В подготовке выставки участвовала Смольковская школа Нижегородской области (Городецкий район, с. Смольки).

Напомним, что около 40 школ Нижегородской области стали партнёрами московского Музея Победы и участвуют в организации постоянных и временных экспозиций. Школьники под кураторством Музея Победы ведут научно-исследовательскую работу, а их наставники представляют методические разработки и воспитательные практики на всероссийском уровне.