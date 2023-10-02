Более 4 миллиардов рублей выделено на приобретение жилья сиротам в Нижегородской области Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

На приобретение и строительство жилья для детей-сирот в Нижегородской области в период 2023-2025 годов выделено 4,2 млрд рублей. Об этом стало известно по итогам заседания комитета по ЖКХ и ТЭК нижегородского Заксобрания.

Как отметил председатель профильного комитета Владимир Беспалов, обеспечение жильем сирот является важнейшей социальной задачей, которую регион планомерно решает.

"Важно ликвидировать накопившуюся очередь. Считаем, что к 2025 году намеченные планы будут выполнены", - отметил он.

Министерство строительства Нижегородской области в рамках трехлетнего планирования планирует обеспечить закупку и строительство 1367 жилых помещений, в том числе в 2023 году – 545 квартир, в 2024 и 2025 годах – 419 и 403 соответственно.

Предполагается, что к 2025 году задолженность по обеспечению жильем детей-сирот, образовавшаяся по состоянию на 1 января 2020 года, будет ликвидирована. По состоянию на 1 января 2023 года задолженность сократилась до 963 человек.

Кроме того, на единовременную денежную выплату на приобретение в собственность жилья для сирот в бюджете региона на текущий год заложено более 467 млн рублей. На данный момент 64 человека уже получили данную меру поддержки.

Ранее сообщалось, что десять детей-сирот получили ключи от новых квартир в Воскресенском округе.