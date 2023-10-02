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Происшествия

Жительница Канавинского района перевела телефонным мошенникам почти 9 млн рублей

20 октября 2023 11:53  [83] Происшествия

45-летняя жительница Канавинского района Нижнего Новгорода оказалась жертвой телефонных мошенников, которые в течение двух недель "обрабатывали" её и в итоге выудили крупную сумму денег.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду, пострадавшей поступил звонок через один из мессенджеров от якобы правоохранителей, которые сообщили о сомнительной операции по банковскому счёту. К разговору подключился некий сотрудник банка, который стал её убеждать в необходимости выполнять все указания, чтобы сохранить денежные средства.

В итоге в течение двух недель нижегородка была на связи с мошенниками, за это время она успела одолжить у знакомых 3 575 000 рублей, а также оформила кредиты в пяти разных банках и обналичила три кредитные карты на общую сумму 5 384 600 рублей. Все деньги она переводила через онлайн-приложение банка, на продиктованные мошенниками счета.

Причём после того, как она переводила деньги на указанные реквизиты, её принуждали удалять расчётные счета, а затем и само банковское приложение. Только после этого женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, в особо крупном размере). Следователи ищут злоумышленников.

В полиции в очередной раз напоминают нижегородцам о бдительности во время общения по телефону с незнакомыми людьми. Не следует сразу же верить озвученной информации и производить какие-либо финансовые операции, необходимо самому перезвонить в банк и уточнить данные.

Настоящий сотрудник финансовой организации, как и представитель правоохранительных органов, никогда не будет просить по телефону осуществить какой-либо перевод, запрашивать по телефону данные карты, трёхзначный код карты, смс-коды.

Напомним, что пенсионерка из Первомайска лишилась более 12,6 млн рублей после телефонного разговора с мошенниками.

Ранее сообщалось, как две пенсионерки из Нижнего Новгорода, пытаясь заработать на инвестициях на фондовой бирже, перевели мошенникам в общей сложности более 4,6 млн рублей.

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Теги:
МВД Мошенничество
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