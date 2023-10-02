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Происшествия

Две нижегородки лишились 4,6 млн рублей вместо заработка на инвестициях

10 октября 2023 10:49  [80] Происшествия

Фото: с сайта unsplash.com

Две пенсионерки из областного центра, пытаясь заработать на инвестициях на фондовой бирже, перевели мошенникам в общей сложности более 4,6 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду.

Так, на уловки мошенников попалась 70-летняя жительница Ленинского района. Она рассказала полицейским, что ей позвонил некий "менеджер компании", который предложил заработать на инвестициях. Заинтересовавшись выгодным предложением пенсионерка выполнила все указания - и за 4 недели общения с этим лжеменеджером пополнила неизвестный банковский счёт на 2 615 714 рублей, из которых 500 тысяч взяла в кредит.

Ещё одна 61-летняя потерпевшая также из Ленинского района купилась на идею вложить накопления путём инвестирования в иностранную фондовую биржу. Ей пообещали финансовый рост и удвоение вложенной суммы. В итоге на неизвестные счета пенсионерка перевела 2 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Специалисты ОВД ведут розыск лиц, причастных к совершению данных преступлений.

В УМВД напомнили: прежде чем вложить свои сбережения, внимательно изучите в открытых источниках информацию о компании, лицензию на ведение соответствующей деятельности. Все эти данные необходимо получать не от собеседника, предлагающего инвестирование, а из открытых источников информации.

Если вам обещают высокий процент доходов и уверяют, что финансовые риски отсутствуют – лучше воздержаться от вложений, скорее всего это мошенники.

Необходимо проявлять бдительность и не соглашаться на сомнительные инвестиции от неизвестных лиц, предлагающих данные услуги, в том числе в соцсетях.

Ранее сообщалось, что жительница Нижнего Новгорода лишилась более 5 млн рублей после телефонного разговора с мошенниками.

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Теги:
Инвестиции Мошенничество
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