Пожароопасный сезон официально завершился в Нижегородской области Общество

Региональный Минлесхоз сообщил, что 20 октября на территории земель лесного фонда Нижегородской области завершается пожароопасный сезон, который действовал с 17 апреля 2023 года. Это связано с установлением низкой температуры, а также с отсутствием пожарной опасности в лесах.

Согласно данным, предоставленным ведомством, за этот период зарегистрирован 31 лесной пожар, который охватил общую площадь в 7,26 га. Подавляющее количество - 30 - возникло по вине местного населения. Ещё один пожар начался из-за удара молнии.

61% очагов возгораний обнаружили благодаря современной системе видеомониторинга, 13% - с помощью авиации. Ещё 26% возгораний своевременно заметили местные жители. Все лесные пожары были оперативно потушены и не нанесли значительного ущерба.

В прошлом году, напомним, было зафиксировано 65 лесных пожаров на площади 12 435,8 га. Таким образом, в 2023 году количество природных пожаров в Нижегородской области снизилось более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а площадь — на 99%.

И.о. министра лесного хозяйства Роман Воробьёв подчеркнул, что благодаря системе мониторинга удалось достичь максимально быстрого реагирования при обнаружении и тушении пожаров на землях лесного фонда.

"Камеры видеонаблюдения, авиационные средства обнаружения пожаров и проведение наземного патрулирования лесов позволяют локально и оперативно оценивать обстановку. Также эффективность охраны лесов от пожаров во многом зависит и от подготовки к пожароопасному сезону", - добавил чиновник.

Так, в этом году было увеличено количество маршрутов наземного патрулирования - до 273, а протяжённость их составила 16,9 тыс. км. Личный состав министерства и подведомственных учреждений трудился в усиленном режиме, в том числе в выходные дни.

К началу пожароопасного сезона были приобретены два подвижных пункта управления для обеспечения качественной связи между участниками тушения лесного пожара. Систему видеомониторинга укомплектовали до 104 камер, которые полностью покрывают территорию региона.

Ранее сообщалось, что в лесах регионов ПФО было зарегистрировано 989 лесных пожаров на общей площади 6 тыс. га, что также значительно ниже показателей прошлых лет.