Нижегородцев приглашают на бесплатные занятие по йоге и арабским танцам

Как сообщили в пресс-служба штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", с 23 по 28 октября на площадке штаба пройдут различные лекции и мастер-классы, среди которых арабские танцы, йога и игра хомусе.
23 октября:
15:00 - детская финансовая игра;
16:00 - мастер-класс по игре на хомусе.
24 октября:
- 12:00 - лекция "Смартфон не просто телефон";
- 13:30 - арабские танцы;
- 15:00 - чайно-поэтический кружок;
- 15:30 - роспись по шёлку в технике "Холодный батик" "Осенние мотивы";
- 17:20 - танцевальный мастер-класс "Сальса".
25 октября:
- 12:00 - мастер-класс по апсайклингу;
- 14:00 - йога;
- 17:00 - экошкола "Студент";
- 18:00 - занятия по китайскому языку.
26 октября:
- 13.30 – мастер-класс по скрапбукингу
- 15:00 – цикл лекций «Доктор говорит»
27 октября:
- 12:00 занятия по английскому языку
- 12:00 – лекция "Сад.Огород": "Огород на подоконнике: микрозелень"
- 13:00 – лекция "Тайны Столицы Поволжья"
28 октября:
- 14:00 - Экологический диктант.
Записаться на мероприятия в можно официальных страницах штаба в "ВКонтакте" и "telegram", или по телефону: 8 (831) 435 13 81
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