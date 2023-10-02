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Бизнес

Нижегородские предприятия вошли в число призёров конкурса "Экспортёр года"

23 октября 2023 09:34  [122] Бизнес

На Международном экспортном форуме "Сделано в России" наградили победителей Всероссийского конкурса "Экспортёр года-2023". Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза и Минкомсвязи.

Согласно информации, организации и индивидуальные предприниматели со всей страны оценивались в 20 номинациях. Среди лауреатов конкурса оказались и нижегородские компании, которые заняли призовые места в трёх номинациях.

Так, АО "Атомстройэкспорт", которое занимается разработками в области атомной энергетики, стало вице-победителем в номинации "Трейдер года".

ООО "Завод Инком", производящее жгуты проводов, заняло третье место в номинации "Экспортёр года в сфере услуг".

АО "НМЖК" также завоевало "бронзу" в номинации "Экспортёр года в сфере базовой продукции АПК".

И.о. замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что предприятия региона успешно выстраивают новые логистические цепочки и удерживают лидирующие позиции по экспорту в стране, несмотря на санкции.

"Премия – это признание на федеральном уровне не просто достижений компаний на внешнеэкономическом рынке, но и эффективность выбранной стратегии развития экспортной торговли в современных условиях", – сказал Саносян.

И.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов добавил, что нижегородские компании заинтересованы в развитии внешних каналов сбыта. Поэтому большинство компаний пользуется услугами, которые оказывает региональный Центр поддержки экспорта.

"Наши специалисты помогают и тем предприятиям, которые только начинают сотрудничество с иностранными организациями, и тем, кто хочет увеличить объёмы зарубежных продаж. Мы видим, что работа экспертов оказывает положительный эффект на торговый потенциал области. Например, в этом году значительно увеличился экспорт нижегородской продукции в Китай, Индию и Узбекистан", – рассказал Максим Черкасов.

СПРАВКА:

Центр поддержки экспорта Нижегородской области совместно с Российским экспортным центром оказывают предприятиям региона поддержку их экспортной деятельности в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Подробности можно узнать на горячей линии: +7 (831) 435-18-48 или по телефону "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.

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Теги:
МСП Производство Экспорт
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