Второй парк Нижнего Новгорода открылся в Китае Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал об открытии пространства, посвященного столице Приволжья, в китайском Цзинане.

Напомним, в сентябре парк Нижнего Новгорода открыли в китайском городе Хэфэй.

Как рассказал Юрий Шалабаев, в 2024 году дружбе Нижнего Новгорода и Цзинаня исполнится 30 лет.

"Это одна из самых долгих и крепких дружеских связей Нижнего Новгорода с иностранным городом. Парк стал отличным подарком к грядущему юбилею!", - подчеркнул мэр.

В парке обустроены детская площадка, спортивная зона. При благоустройстве тематической территории главная роль была отведена природной составляющей.

Также в пространстве планируется разместить QR-коды, с помощью которых жители Цзинаня смогут познакомиться с историей и достопримечательностями Нижнего Новгорода.

Кроме того, в Нижнем Новгороде запланировано открытие экономического, культурно-образовательного и туристического центра Цзинаня. Отметим, что такой центр столицы Приволжья появится и в китайском городе.

Ранее сообщалось, что дни культуры Бразилии могут пройти в Нижегородской области.